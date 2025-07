Lazio, capitolo tagli: rebus Gigot - Patric, il francese tenta il controsorpasso

RASSEGNA STAMPA - Il mercato bloccato, la Coppa d’Africa e gli infortuni costringono Sarri a rivalutare tutto. Due devono essere tagliati fuori, sono gli over che non rientrano nella lista dei 17 previsti in campionato. Inizialmente, ricorda Il Corriere dello Sport, a rischio erano Basic e uno tra Noslin e Cancellieri. Poi, l’ipotesi di tagliare un terzino (Hysaj) e infine, un centrale: Gigot, superato da Patric. In ritiro però le cose sono cambiate, la graduatoria dei scacrificabili si è capovolta.

Il difensore francese è da rivalutare. È il meno adatto al gioco di Sarri, ma l’ennesimo infortunio dello spagnolo lo rimette in gioco. Gigot ha saltato la trasferta in Turchia per problemi alla schiena è anche un po’ deluso per essere finito ai margini dopo il riscatto dall’Olympique Marsiglia. 20 giorni di tempo, o poco più, per fare una scelta. I conti, sottolinea il quotidiano, non vanno fatti solo con la lista del campionato, ma soprattutto col blocco del mercato: bisogna ridurre il monte ingaggi per rientrare nel rapporto dell’80% tra costo allargato del lavoro e ricavi. Se il tecnico dovesse tenere il croato, sarebbero due quelli da escludere e a rischio ci sarebbero l'ex Verona e l'ex Parma. A meno che, vista la situazione, il toscano non decida di tagliare fuori Patric che per lui è un fedelissimo. Le mosse vanno studiate bene, non si può rischiare. Gennaio non è così vicino e il rischio di dover cedere per poter comprare c'è sempre.

