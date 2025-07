Calciomercato Lazio | Raspadori, sondaggio dalla Spagna: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Sarri, tifosi e società non possono far altro che restare fermi a guardare. Il mercato si muove, corre, mentre la Lazio è immobile. Le altre si rinforzano, Sarri deve fare gruppo e puntare su ciò che ha, ma intanto alcuni suoi pupilli, messi in stand-by in attesa che si sblocchi il mercato, possono finire altrove.

Giacomo Raspadori è un pupillo di Sarri, ormai è cosa nota. Per giorni l'attaccante del Napoli è stato in cima alla lista dei desideri di Sarri come rinforzo in avanti, ma Jack può emigrare in Spagna. Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, sembrerebbe che l'Atletico Madrid del cholo Simeone avrebbe effettuato un sondaggio per Raspadori. ll club partenopeo, dal canto suo, non ha intenzione di fare sconti e valuta il proprio gioiello non meno di 30 milioni di euro più 5 di bonus.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.