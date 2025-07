Fenerbahce, il solito Mourinho: i suoi giocatori litigano anche tra di loro

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Durante l’amichevole tra Fenerbahçe e Lazio, è scoppiato un acceso diverbio tra due giocatori della squadra di Mourinho: infatti, si è acceso un confronto verbale molto teso tra Youssef En-Nesyri e Fred proprio mentre stava per essere battuto un calcio d’angolo.

Il tutto non è passato inosservato, non è chiaro cosa abbia detto il centrocampista brasiliano per innescare una simile reazione, ma En-Nesyri ha evidentemente perso la calma. Sofyan Amrabat ha tentato di placare il compagno di squadra, senza riuscirci. Anche il portiere İrfan Can Eğribayat è intervenuto per cercare di smorzare i toni.

La scena si è svolta senza che si arrivasse a contatti fisici, ma l’atmosfera in campo è rimasta visibilmente carica di tensione. Un classico delle squadre di Mourinho, a quanto pare.

