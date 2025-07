Lazio, Dalla Palma: "Sono preoccupato. La fase offensiva..."

Alberto Dalla Palma, il giorno dopo l'amichevole persa dalla Lazio contro il Fenerbahce, ha detto la sua sul rendimento della squadra di Sarri, analizzando quello che ha funzionato e quello che, invece, ancora non va.

"Il risultato è fine a sé stesso. Il gol arriva per un errore singolo di Guendouzi, forse portato anche da un piazzamento sbagliato di Gila. Mi sembrano chiare le due fasi della Lazio: fase difensiva migliorata, mentre la fase offensiva è un problema che prescinde dai singoli. Secondo me Sarri negli anni laziali ha usufruito di due giocatori che mancano come Felipe Anderson e Luis Alberto. Sarri deve inventarsi qualcosa ora e decidere se cambiare qualcosa o se continuare sulla stessa strada".

"La fase offensiva è preoccupante. Mancano tre amichevoli prima di Como, ma non credo che la fase offensiva risenta della fase difensiva, anche se alcuni meccanismi devono migliorare. Se un centravanti in due partite tocca due o tre palloni è durissima far gol. Vedo una mancanza del colpo di genio, questo è un problema. Sarri che sa che nessuna mezzala sinistra ha la fantasia necessaria e quella non è costruibile".



