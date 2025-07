Lazio, test e allenamenti: il programma della tournée in Turchia

RASSEGNA STAMPA - Al via il mini ritiro in Turchia. La Lazio è partita ieri per Istanbul, oggi affronterà il primo dei due test in programma. Alle 19:30, orario italiano, i biancocelesti scenderanno in campo per l’amichevole col Fenerbahce. Una prova importante, contro un avversario di livello rispetto ai precedenti. Il secondo appuntamento è fissato per sabato 2 agosto, col Galatasaray.

In questi giorni, riferisce Il Messaggero, la squadra alloggerà al Point Hotel Barbaros, un lussuoso albergo a cinque stelle con vista sul Bosforo. Dotato anche di un grande centro sportivo. Questa mattina Zaccagni e compagni svolgeranno la rifinitura in un campo nelle vicinanze, lo stesso dove faranno lo scarico domani, la doppia seduta venerdì e l’allenamento mattutino sabato prima del secondo test. Al termine della gara con i giallorossi poi, i biancocelesti rientreranno nella Capitale con un charter notturno.

