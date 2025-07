Lazio, prima sconfitta in amichevole: attacco sterile ed erroraccio di Guendo!

Una differenza atletica evidente e una Lazio sterile in fase offensiva costano alla Lazio la prima sconfitta nella fase pre-stagionale. Dopo i successi contro la Primavera e contro l'Avellino, i biancocelesti perdono per 1-0 contro il Fenerbahce a Istanbul con il gol decisivo di Kahveci che approfitta di uno svarione di Matteo Guendouzi.

FORMAZIONE - Proseguono le prove di Maurizio Sarri. Rispetto alla partita contro l'Avellino, Sarri ne cambia quattro: ripartendo da Provedel in porta, da Lazzari sull'esterno destro, mentre Tavares viene confermato a sinistra della coppia Gila-Provstgaard, sempre più favorita per la partita d'esordio contro il Como, quando Romagnoli sarà squalificato. A centrocampo ci sono Rovella e Dele-Bashiru, mentre al psoto di Vecino gioca Guendouzi. Cancellieri è l'ultima novità, con Castellanos e Zaccagni che completano il tridente offensivo.

PRIMO TEMPO - L'avvio del primo tempo è tutto in favore di un Fenerbahce agguerrito e che dimostra alla sesta amichevole di avere un altro livello atletico e fisico - la loro stagione inizierà con i preliminari di Champions del 6 agosto. In particolar modo da evidenziare è la super conclusione al volo di Sebastian Szymański, respinta in tuffo plastico da Ivan Provedel. Con il passare dei minuti la Lazio prova a crescere con Cancellieri che, di testa,lancia dei primi segnali, ma è ancora una volta del 'Fener' la grande occasione per il vantaggio con un colpo di testa - in pieno recupero - che si spegne sul fondo. Se gli attacchi si rivelano sterili, però, l'agonismo in campo è il vero protagonista. Per i primi 45' di gioco il vero attore principale è il fischietto dell'arbitro, spesso costretto a intervenire per i duri scontri tra i giocatori delle due squadre e per alcui contatti a palla lontanta.

SECONDO TEMPO - La seconda frazione inizia con quattro cambi per Maurizio Sarri (Marusic per Lazzari, Cataldi per Rovella, Vecino per Dele-Bashiru, Romagnoli per Provstgaard) e una Lazio più convinta nei primi minuti. I biancocelesti prendono il possesso del terreno di gioco, alzando la velocità del palleggio anche grazie all'ingresso in campo di Danilo Cataldi, ma al 60' di gioco, proprio nel momento di maggiore crescita, Guendouzi sbaglia un retropassagio e regala palla ad En-Nesyri che serve a porta vuota Kahveci battendo Provedel. Proprio il portiere italiano al 60' lascia il campo per Mandas, dando via a una nuova girandola di cambi con Noslin che prende il posto di Zaccagni, Pedro quello di Cancellieri e Dia per Castellanos. Al 65', dopo una conclusione di Fred tre le braccia di Mandas, Sarri ne cambia altri tre mandando in campo Hysaj, Belahyane e Pellegrini per Gila, Guendouzi e Tavares. Le forze fresche, però, non portano alla reazione sperata. La Lazio, dopo la rete subita, si lascia andare a uno sterile possesso palla che si scontra con un Fenerbahce decisamente più ordinato e più in forma degli avversari.

