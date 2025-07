Lazio, Canigiani: "Abbonati, siamo vicini all'obiettivo". E sulla riapertura...

TUTTOmercatoWEB.com

Marco Canigiani, responsabile dell'area marketing della Lazio, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club per fare il punto della situazione sulla questione abbonamenti: "Siamo arrivati a quota 26.400 abbonamenti sottoscritti, siamo tornati nell’ordine del centinaio di tessere staccate al giorno. Quindi, dopo un weekend di pausa, si è ripreso a camminare e considerando il tempo che manca, ci avviciniamo all’obiettivo che ci eravamo prefissi come numero di abbonati. Abbiamo esaurito Curva Nord e Distinti Nord-Est e Nord-Ovest, c'è ancora poca disponibilità nel parterre centrale della Tevere".

Prevista anche una riapertura della campagna abbonamenti, lo conferma Marco Canigiani che però spiega: "Si farà, ma non ci sarà possibilità di attivare la riapertura dopo la seconda giornata, ma solo dopo il derby (fissato alla 4a giornata ndr): una partita che ha bisogno di un numero di giorni piuttosto ampio per organizzare la vendita, considerando elementi come la tifoseria ospite, la conferma degli aquilotti e lo spostamento degli abbonati di Distiniti Sud-est e Curva Maestrelli". Questione terza maglia, a breve è prevista la presentazione: "A brevissimo saremo pronti per presentare la terza maglia, diciamo che dai primi di agosto si dovrà essere in allerta per la presentazione".

