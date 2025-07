Fenerbahce - Lazio, novità in casa biancoceleste: esordio per la maglia bianca

Terzo test stagionale per la Lazio di Maurizio Sarri che, alle 19.30, è scesa in campo a Istanbul contro il Fenerbahce di José Mourinho, in una sfida dal sapore di derby tra i due allenatori. Un'amichevole, la prima delle due in terra turca, che segna anche l'esordio della maglia bianca della Lazio, quella 'Away', con i pantaloncini e i calzettoni di colore grigio.

