Galatasaray, bagno di folla per Osimhen: esordio bis già contro la Lazio?

Il Galatasaray è pronto a (ri)abbracciare il suo nuovo attaccante. Victor Osimhen è atterrato a Istanbul, accolto da un bagno di folla. C'è euforia, da parte dei tifosi turchi ma anche dell'ex Napoli: "Sono tornato nel posto che amo. Solo Gala. Non riesco a descrivere questa sensazione. Darò tutto per questa squadra, per questi tifosi che sono i migliori al mondo". Il nigeriano è carico ed è pronto per tornare in campo con il Galatasaray, chissà se sarà già pronto per la sfida di sabato contro la Lazio di Sarri.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.