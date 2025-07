Lazio, Basic da esubero a possibile risorsa? Sarri riflette, ma...

RASSEGNA STAMPA - Sembrava destinato alla cessione, invece Toma Basic sta provando a ribaltare le gerarchie. Dopo oltre due settimane di ritiro, come racconta il Corriere dello Sport, il centrocampista croato ha sorpreso lo staff tecnico per atteggiamento e rendimento, tanto da rientrare tra i possibili confermati nella lista campionato.

Sarri lo ha impiegato non solo da mezzala, ma anche da esterno sinistro, sfruttandolo in base alle assenze. La sua permanenza potrebbe essere favorita da due fattori: il blocco del mercato e la Coppa d’Africa, che priverà la Lazio tra dicembre e gennaio di Belahyane e Dele-Bashiru. In quel periodo, Sarri rischia di ritrovarsi con appena quattro centrocampisti: Guendouzi, Rovella, Cataldi e Vecino.

Arrivato nel 2021 su richiesta dello stesso Sarri, che lo seguiva già dai tempi di Napoli, Basic non è mai riuscito a imporsi. A gennaio scorso era a un passo dal Sassuolo, ma l’operazione saltò all’ultimo. Ora, con un ingaggio da 1,6 milioni e ancora nella lista degli esuberi (insieme a Kamenovic e Fares), potrebbe inaspettatamente restare. Tuttavia, la sua conferma comporterebbe un doppio taglio tra gli altri over, dato che la lista per il campionato ne prevede solo 17. E tra Noslin, Cancellieri, Patric e i terzini in bilico, la scelta non sarà semplice.