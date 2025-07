Lazio, mercato Loco. Palermo: "Ero già laziale, che rimpianto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Forse i giovanissimi non lo ricorderanno, ma tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei duemila era uno degli attaccanti più quotati al mondo e anche uno dei più ricercati sul mercato. E come spesso accadeva, quando un giocatore saliva alla ribalta internazionale, Cragnotti era pronto ad acquistarlo. Trattasi di Martin Palermo, centravanti scuola Estudiantes, esploso poi con la maglia del Boca Juniors tra il 1997 e il 2001, anno in cui poi si trasferì in Liga, al Villarreal. Nell'estate del '99, a 26 anni, Palermo era pronto al grande salto in Europa, veniva da una stagione da 35 gol in 39 presenze con il Boca e Cragnotti prova a comprarlo dagli Xeneizes e praticamente ci riesce, ma proprio al momento delle firme succede qualcosa...

A ripercorrere quel mancato trasferimento è proprio Palermo, soprannominato El Loco, in un'intervista a Gazzetta.it: "Non sono stato vicino alla Lazio, era proprio tutto fatto. Sarei passato in biancoceleste per una cifra importante, firmando un contratto di cinque anni. Io ero molto felice di andare a Roma, chiamai Veron e Simeone che mi suggerirono di accettare. Avevo già preparato le valigie e salutato tutti, con la Lazio era tutto fatto...". Poi però ecco il colpo di scena: "Il presidente Macrì (patron del Boca all'epoca ndr) cambiò idea all'ultimo momento e scelse di bloccare tutto. Sia chiaro, il Boca era la squadra della mia vita e dei miei sogni, quindi non ci rimasi troppo male, però indubbiamente mi sarebbe piaciuto provare un'esperienza a Roma. Se poi penso che quell'anno la Lazio ha vinto anche lo Scudetto, dispiace ancora di più...".

