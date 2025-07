Como, brutto incidente per Caqueret: le sue condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

Grande spavento per Maxence Caqueret, rimasto coinvolto in mattina in un brutto incidente stradale a Como. Il suv su cui era a bordo si è scontrato con un autobus di linea dell'Asf, probabilmente per via del fondo stradale bagnato anche se le cause dell'impatto sono ancora tutte da accertare. Il centrocampista, si legge su Sport Mediaset, è rimasto illeso così come i passeggeri a bordo dell'altro mezzo di trasporto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia, la strada è rimasta chiusa al traffico per qualche ora. Il francese sarebbe dovuto partire in giornata con la squadra per il ritiro di Marbella, in vista delle due amichevoli con Real Betis e Barcellona nel Trofeo Gamper.

