Ruggeri su Simeone: "Mi ha impressionato! Ho capito che..."

L'Atletico Madrid si è rinforzato sul mercato acquistando Matteo Ruggeri dall'Atalanta per mettere a disposizione di Diego Simeone un giocatore forte, ma anche di prospettiva per le sue corsie esterne. Dopo la sua avventura a Bergamo, il classe 2002 si è trasferito ai Colchoneros per tentare un nuovo salto in avanti nella propria carriera. Presentatosi nelle scorse ore al suo nuovo pubblico, Ruggeri si è concentrato in conferenza stampa soprattutto sullo stesso Simeone, ex centrocampista della Lazio e suo nuovo allenatore, dal quale è rimasto particolarmente impressionato.

"Prima di tutto, è motivo di orgoglio avere un allenatore come Simeone. Mi ha impressionato fin dai primi allenamenti, con la sua intensità, il tipo di esercizi che svolgiamo. Adoro il suo stile e il suo approccio. È stato allora che ho capito che potevo unirmi a questa squadra. È un club fantastico, con una storia incredibile. Non vedo l'ora di giocare partite ufficiali".

