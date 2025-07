Lazio, Gregucci: "Provstgaard professionista ma voglio vederlo dopo due gare vere"

Solo poche ore e la Lazio scenderà in campo per la terza amichevole della sua pre season contro il Fenerbahçe di Mourinho. In vista delle gara ecco il pensiero di Gregucci ai microfoni di Radiosei: "Secondo me il Fenerbahçe sarà un po’ più avanti nella preparazione. Sono comunque partite che qualche indicazione la possono dare, ma vanno pesate bene. Quando si gioca per i 3 punti la storia cambia. Ora bisogna stare attenti a non farsi male per non condizionare l’inizio della stagione, lavorare bene e capire che tipo di proposta vuole fare Maurizio Sarri. Voglio vedere se Sarri cambierà qualche principio e le risposte sul campo della linea alta difensiva".

“Provstgaard? Mi sembra professionista serio, ma finora mai chiamato in causa in situazioni difficili. Voglio vederlo dopo 2-3 partite vere per poter dare un giudizio corretto. L’atteggiamento è giusto, ma lo aspetto più avanti. La società vuole da Sarri il plus sui giocatori acquistati nella precedente stagione. Quando a Sarri piace un giocatore è tutto più facile, quindi bisogna vedere che tipo di presa avranno su di lui quei ragazzi giovani che ancora devono affermarsi. Oltre al centrale danese, c’è anche Belahyane ad esempio. Baroni ha fatto fare esperienza anche ad altri elementi, vediamo che tipo di prodotto che verrà fuori. Certo, non sembrano particolarmente funzionali a quello che è il calcio di Sarri. Dele-Bashiru ad esempio, mi sembra fra questi".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.