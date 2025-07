La Lazio riparte... dal passato. Pedro sblocca la partita, Cataldi convince. Male Noslin

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio riparte… dal passato. Nel primo test amichevole della stagione, è sempre Pedro ad aprire le marcature, tra le poche “note liete” dell’ultima annata targata Baroni e fedelissimo di Sarri. Lo spagnolo è l’unico che rimane in campo anche dopo l’intervallo, per il resto il tecnico propone completamente un nuovo 11.

PROMOSSI E RIMANDATI - Sarri schiera dal primo minuto Cataldi, preferendolo a Rovella per comporre il centrocampo insieme a Dele-Bashiru e Guendouzi. E il calciatore classe ’94, appena tornato a Roma dopo l’esperienza tra le fila della Fiorentina, risponde presente giocando bene e proponendo l’esatto tipo di calcio che chiede il mister. Quando arriva il duplice fischio, poi, per il numero 32 partono allunghi in mezzo al campo. È determinato, vuole giocarsi tutte le sue carte. Probabilmente, sarà staffetta continua con Rovella, e Cataldi non vuole partire in svantaggio, anzi: cercherà di mettere sempre in difficoltà il mister nella scelta della formazione.

Tutt’altro che convincenti, invece, i segnali che arrivano dai “nuovi” di Sarri, coloro che nella sua prima esperienza a Roma non erano presenti. Tavares, Noslin e Dele-Bashiru sono assolutamente rimandati. Sarri li richiama continuamente. Ancora sulle gambe, poco incisivi e, soprattutto l’olandese, decisamente poco precisi in zona gol. L’ex Verona sbaglia troppo, soprattutto durante la prima frazione di gioco: sia al 27’, quando viene imbeccato da Guendouzi, sia a pochi minuti dal 45’, quando sbaglia ancora da distanza ravvicinata. Va meglio chi prende il suo posto nel corso della ripresa: eurogol di Cancellieri per il 2-0 della Lazio.

DIA-CASTELLANOS - Arrivano le prime indicazioni anche per quanto riguarda l’attacco: Dia convince certamente di più rispetto a Castellanos. Il senegalese entra nel secondo tempo e sembra essere più in forma del collega argentino. Il secondo tempo vede l’ingresso anche di Belahyane, mezz’ala del “secondo” centrocampo formato da Rovella e Vecino. La sua presenza in campo è stata centellinata nel corso dell’ultima stagione, con Sarri - nel caso in cui dovesse confermarsi nel pre-campionato - è destinato ad avere uno spazio maggiore.

Pellegrini, Mandas e Isaksen si aggiungono alla lista degli assenti, in cui c'erano già i lungodegenti Patric e Zaccagni. 3-0 il risultato finale del primo test ufficiale della Lazio - in pieno recupero arriva anche il centro di Basic. Appuntamento al 26 luglio con la seconda amichevole del pre-campionato contro l'Avellino.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 20/07