Lazio, Milani si presenta all'Avellino: "Questa una grande piazza. E sabato..."

Alessandro Milani si è trasferito dalla Lazio all'Avellino. L'esterno biancoceleste è pronto alla sua prima stagione tra i professionisti con la maglia biancoverde, nella speranza di mettersi in mostra e strappare la conferma in casa Lazio in vista della prossima stagione. Nel frattempo, intervenuto in conferenza stampa, si è presentato ai suoi nuovi tifosi.

"Sono stati dieci giorni intensi, abbiamo lavorato molto, sono contento di essere qui, prima esperienza con i grandi, non vedo l’ora di iniziare. La trattativa? È nata verso la fine di maggio, mi ha chiamato il mio procuratore dicendo che mi voleva l’Avellino e non ci ho pensato due volte a dire sì. Subito titolare?Sarà una grande responsabilità ma non la vivo con pesantezza ma con gioia. Le scelte le fa comunque il mister, io sono a disposizione. Questa è una grande piazza, vedevo le immagini, un clima incredibile, anche per questo ho scelto Avellino. Ho trovato un gruppo fantastico, persone fantastiche, si dice che tra i grandi a volte si viene presi in giro invece c’è grande rispetto, una cosa che mi ha sorpreso".

"Ho già parlato con Enrici, Rigione, Simic, anche con i terzini, ci diamo una mano, ci aiutiamo e questo deve fare la difesa. Con Enrici parliamo in campo di cose tecniche e fuori di vita privata. È una persona tranquillissima mi sta dando una bella mano.Sicuramente al primo anno che si esce dalla Primavera l’obiettivo è prendere fiducia altrimenti ti scoraggi, devo mettere in mostra le mia qualità. Obiettivo in stagione è vincere ogni partita. L'amichevole contro la Lazio? Non vedo l’ora, ritrovo tanti compagni che vedevo in allenamento, sono un gruppo fantastico e molto forte".

