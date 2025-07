Lazio, Bezzi: "Non importa come andrà la stagione. Il problema è..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Gianni Bezzi ha commentato il momento della Lazio senza pensare troppo all'esito della prossima stagione, ma concentrandosi e criticando i mezzi societari.

"Dove può arrivare in classifica la Lazio nella prossima stagione? Credo di poter sottolineare un aspetto importante, vista la particolarità del momento, ragionare troppo in prospettiva è un errore. Mai come in questa stagione bisogna vivere alla giornata. Anche ieri, dopo la prima uscita contro la Primavera, ho sentito dei pareri di colleghi che hanno fatto delle sottolineature che costituiscono un grande errore. Sono gare che servono soltanto per sciogliere un po’ le gambe. Magari un aspetto positivo è il gol di Basic che può dargli una vetrina particolare. Per il resto serve vivere alla giornata e cercare di capire come questa squadra possa essere rimodellata da Sarri. L’unico motivo che penso possa rappresentare un vantaggio consistente è la non partecipazione alle coppe europee. Con tutti i vantaggi di campo del caso, poi dove potrà arrivare lo vedremo anche in relazione alle altre squadre. Magari potrà anche disputare una stagione di livello, ma questo non cambierebbe lo scenario. Il problema della Lazio è la prospettiva, riguarda una società non ha i mezzi per costruire qualcosa di grande livello. Il problema societario è insanabile. Non ha i mezzi per regalare un sogno ai propri tifosi. Soprattutto i giovani".

