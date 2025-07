FORMELLO GIORNO 6 - Lazio, altra doppia seduta terminata: tanta tattica per Sarri

SEDUTA POMERIDIANA

AGGIORNAMENTO ORE 19:25 - Terminata anche la seduta pomeridiana di allenamento. L'appuntamento sul campo è a domani: in serata il test in famiglia contro la Primavera.

AGGIORNAMENTO ORE 19:08 - Si è conclusa la parte tattica. Squadra ora divisa in due tra 'rossi' e 'verdi' per un lavoro sulle palle inattive.

AGGIORNAMENTO ORE 18:52 - Piccolo break per la squadra e si riparte. Con i verdi entrano Pinelli, Basic e Ruggeri.

AGGIORNAMENTO ORE 18:20 - Terminato il riscaldamento, iniziano le prove tattiche. Queste le due fomazioni:

ROSSI: Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Pedro.

VERDI: Lazzari, Gigot, Romagnoli, Hysaj; Belahyane, Rovella, Vecino; Cancellieri, Dia, Sanà Fernandes.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 - Il torello continua a gruppi in piccole gabbie. Squadra divisa in 'rossi' e ' verdi'.

AGGIORNAMENTO ORE 18:08 - Squadra in campo per il secondo allenamento di giornata. Si parte con il torello. Attualmente assenti Isaksen, Pellegrini, Zaccagni, Patric e Mandas, out per febbre.

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Seduta mattutina completata, anche Provstgaard, Romagnoli e Ruggeri sono rientrati negli spogliatoi. L'appuntamento è per il pomeriggio alle 18 con la sessione d'allenamento pomeridiano.

AGGIORNAMENTO ORE 10:54 - È terminato il lavoro dei difensori e quello del resto del gruppo in palestra. Piccolo break per bere e recuperare energie. La squadra poi rientra nell'area tecnica, tranne Provstgaard, Romagnoli e Ruggeri che stanno svolgendo un lavoro atletico.

AGGIORNAMENTO ORE 10:46 - Prosegue l'allenamento, di natura tattica, per i difensori che stanno lavorando sul movimento della linea in ogni situazione di gioco.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 - È iniziato il lavoro dei difensori al Fersini, tutti presenti eccetto Pellegrini. Anche loro sono stati divisi in due gruppi "rosi" e "verdi".

ROSSI: Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj

VERDI: Lazzari, Gigot, Provstgaard, Tavares, Ruggeri, Patric

AGGIORNAMENTO ORE 10:08 - È terminata prima fase dell’allenamento, centrocampisti e attaccanti sono rientrati nell'area tecnica e ora andranno in palestra. È il momento dei difensori che stanno indossando gli scarpini, si lavorerà sulla linea difensiva.

AGGIORNAMENTO ORE 09:42 - Riscaldamento terminato, si sono aggiunti i portieri. Si inizia a calciare verso la porta.

AGGIORNAMENTO ORE 09:34 - Inizia la seduta con un breve riscaldamento. Lavoro tattico per centrocampisti e attaccanti, i difensori restano in palestra. Poi s'invertiranno i gruppi e si lavorerà sulla linea difensiva. Assenti Isaksen e Zaccagni. In campo anche i portieri che si stanno allenando agli ordini di Nenci e Viotti.

ROSSI: Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru, Noslin, Castellanos, Sana Fernandes

VERDI: Belahyane, Rovella, Vecino, Pinelli, Basic, Cancellieri, Dia, Pedro

AGGIORNAMENTO ORE 9:26 - La squadra si allenerà al Fersini. Sul campo al momento ancora pochi interpreti, a breve inizierà la seduta che vedrà il gruppo diviso in due parti: chi in palestra e chi in campo.

FORMELLO - Sta per concludersi la prima settimana di ritiro a Formello. Un’altra doppia seduta è prevista nella giornata di oggi, l’appuntamento è intorno alle 9:30 per quella mattutina e alle 18 per la pomeridiana. Prosegue bene il recupero di Patric e Zaccagni, ieri pomeriggio rimasti al riposo insieme a Isaksen, Gigot e Pellegrini. Solo gestione, niente di allarmante. Si è unito al gruppo invece, Hysaj che ha partecipato alle prove tattiche.

