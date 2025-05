FORMELLO - Lazio, ripresa verso il Lecce: Pellegrini a parte, Tavares e Pedro gestiti

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ripresa in mattinata dopo il giorno di riposo. La Lazio è tornata a lavorare in campo in vista dell’ultima gara della stagione contro il Lecce. Baroni, o meglio Del Rosso vista l’espulsione del tecnico a San Siro, non avrà sicuramente a disposizione Patric e Lazzari. Il primo è indisponibile da tempo, si è operato alla caviglia; il secondo aveva accusato un problema muscolare prima dell’Inter e ha terminato anzitempo la sua annata.

Sono da verificare invece le condizioni di Pellegrini. La scorsa settimana non si è mai allenato, complice anche la squalifica che l’ha tenuto fuori dal match di San Siro. Oggi però svolto una seduta differenziata correndo solamente. Prima della gara dell’Olimpico ci sono ancora tre giorni di lavoro, con la rifinitura al sabato pomeriggio. Anche per questo, oltre a Basic, sono rimasti a riposo Nuno Tavares e Pedro, entrambi gestiti. Il portoghese a Milano era rientrato dall’ennesimo infortunio muscolare, accusando dei crampi prima di uscire. Non preoccupa, ma anzi si candida per giocare dall’inizio domenica.

Insieme a lui, in difesa, dovrebbero ritrovare posto Romagnoli, Gila (insidiato da Gigot) e Marusic per completare il quartetto di fronte a Mandas. A centrocampo la coppia Guendouzi - Rovella sarà nuovamente confermata. Sulla trequarti, invece, rientrerà Zaccagni, squalificato contro l’Inter; con il capitano, dietro al Taty Castellanos, probabile l’impiego di Dia e di uno tra Isaksen e Pedro, in formissima nelle ultime settimane.

