Lazio, Pioli avvisa le competitor: "La Fiorentina? Ecco dove vogliamo arrivare..."
Una lunga intervista concessa ai taccuini di Repubblica. Stefano Pioli si racconta, ma soprattutto presenta la stagione che sarà per la sua Fiorentina. In occasione del suo terzo ritorno sulla panchina Viola, il tecnico di Parma si pone obiettivi importanti, come quello di andare oltre la Conference League per puntare alla massima competizione europea. Un messaggio che Pioli ha lanciato a tutte le competitor, Lazio compresa: "La Champions deve essere il nostro traguardo. So bene che la Fiorentina non vince dal 2001, è una responsabilità e uno stimolo".
