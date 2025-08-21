Lazio, Sarri azzera le gerarchie e promette il turnover: giocherà chi merita

RASSEGNA STAMPA - "Giocheranno tutti, chi più chi meno", aveva annunciato nel giorno della sua presentazione, parole a cui Sarri intende rimanere fedele. In una stagione che vedrà la Lazio impegnata solo in campionato e Coppa Italia, Mau ha vuole ruotare tutti gli elementi a sua disposizione, senza imporsi gerarchie fisse. Il tecnico ha ribadito al gruppo che giocherà chi sarà più in forma e che le decisioni verranno prese di partita in partita.

Nel corso del precampionato, Sarri ha ruotato gli interpreti di tutti i ruoli, con lo scopo di provare ogni giocatore e capire come utilizzalo al meglio. Partendo dalla staffetta in porta tra Provedel e Mandas, il Comandante ha poi utilizzato tutti i difensori presenti in rosa, testando anche Marusic da centrale a causa delle indisponibilità di Gigot e Patric. Anche a centrocampo è stata concessa una chance a tutti, persino a Basic che sembrava essere completamente fuori dai piani. Qui sarà in regia la staffetta più imprevedibile, con Cataldi e Rovella che sembrano partire quasi alla pari.

In attacco Cancellieri ha brillato sulla destra, complice anche lo stop di Isaksen. Castellanos e Dia sono stati alternati in ogni amichevole, mentre Noslin è stato rilanicato nonostante il possibile addio. All'esordio in Serie A contro il Como Sarri intende confermare il più possibile i vecchi titolari, ma da quel momento sarà il campo a decretare chi sarà più meritevole di giocare.

