Lazio, soddisfazione per le giovanili: due aquilotti convocati in Nazionale
28.10.2025 13:00 di Simone Locusta
Le giovanili della Lazio si tolgono qualche soddisfazione: sono arrivate le convocazioni per due giovani aquilotti.
Il primo è l’attaccante classe 2009 Carmine Lukas Mennea, elemento della formazione guidata da mister Ledesma e capitano della Lituania Under 17, è stato nuovamente convocato per le qualificazioni all’Europeo di categoria.
Il secondo è invece Kevin Kerxhaliu, difensore classe 2011 della squadra di mister Fazi, chiamato a rappresentare l’Albania Under 15. Il giovane biancoceleste parteciperà al Torneo di Sviluppo UEFA U15, in programma a Tirana dal 26 ottobre al 3 novembre.