Lazio, difesa protagonista: due biancocelesti nella squadra della settimana - FOTO
28.10.2025 12:45 di Simone Locusta
La vittoria della Lazio di domenica sera contro la Juventus è stata innanzitutto figlia di compattezza e solidità difensiva, aspetti che Sarri cura maniacalmente. Poi, dulcis in fundo, la ciliegina sulla torta di Toma Basic, che con un sinistro da fuori area torna al gol e si regala una serata da protagonista.
Il croato viene elogiato da tutti, ma anche il lavoro difensivo è stato altrettanto protagonista. I quattro punti guadagnati tra Atalanta e Juventus sono anche figli dei zero gol subiti.
Non è un caso infatti che nella squadra della settimana di Who Scored ci siano finiti due calciatori biancocelesti del reparto difensivo come Ivan Provedel e Adam Marusic, rispettivamente con un voto di 8.16 e 7.02.