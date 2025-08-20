Ordine in controtendenza: "Lotta all'Europa? Sarri avrà meno difficoltà"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Franco Ordine. Il giornalista ha parlato delle romane e delle milanesi, sbilanciandosi anche sul percorso che farà Sarri in stagione, nonostante il mercato bloccato. Ecco le sue parole:

“Quello che può incontrare un percorso meno tortuoso è Chivu, ha a disposizione un organico importante anche senza l’arrivo di Lookman. Rimane davanti a tutti, anche al Napoli dopo l’infortunio di Lukaku, specialmente se dovesse accogliere un centrocampista e un difensore. Ho l’impressione che Sarri che avrà meno difficoltà sapendo benissimo quelli che saranno i suoi giocatori in partenza, nonostante il blocco del mercato. Rispetto alle aspettative gigantesche andranno in difficoltà Gasperini in primis, visto che la sua Roma non sta prendendo una sagoma, e poi Allegri se non dovessero completare l’organico con un difensore e con un attaccante tra Hojlund e Vlahovic. Senza questi rinforzi sarebbe difficile entrare tra le prime quattro e tornare in Champions”.

