Niente Roma per Krstovic: l'attaccante è a un passo da una big di A

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nikola Krstović è a un passo dall’Atalanta: secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, in queste ore ci sarebbero contatti continui tra club per cercare l’intesa. Procede spedita la trattativa per portare l'attaccante, ora in forza al Lecce e nelle ultime settimane nel mirino della Roma, all’Atalanta. Il montenegrino classe '00, infatti, è a un passo dal trasferirsi al club bergamasco. La volontà è quella di chiudere l’operazione in queste ore, anche per evitare di essere superati dalla concorrenza. La trattativa non è chiusa, ma avanti tutta per arrivare alla fine.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.