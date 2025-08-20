Braglia spiega: "Lazio e Inter avranno il percorso più complicato”

Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato della prossima stagione di Serie A che avrà inizio a breve. Nello specifico ha detto la sua sul percorso che dovranno affrontare la Lazio di Sarri e l'Inter di Chivu. Queste le sue dichiarazioni: “La strada più tortuosa ce l’avranno la Lazio e l’Inter, quindi Sarri e Chivu. C’è un ambiente che può amplificare le problematiche se non dovessero partire bene. Non so quanto le dirigenze potranno ovattare le problematiche, questi problemi se non dovessero partire bene potrebbero complicare l’assunto”.

