Milan, Ricci e i suoi modelli: "Rodri, Lobotka e Milinkovic alla Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lunga intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per Samuele Ricci. Il nuovo centrocampista del Milan tra i tanti temi toccati ha parlato dei suoi modelli di giocatori a centrocampo a cui si è ispirato. Tra questi c'è anche Milinkovic-Savic della Lazio, che l'ex Torino ha incontrato ai tempi del suo esordio con l'Empoli. Queste le sue parole.

"Mi piace molto Rodri, anche se fa un gioco un po’ diverso. In Italia mi piace molto Lobotka, secondo me è fortissimo in entrambe le fasi e riesce ad abbinarle molto bene. Ci sono tanti centrocampisti che ammiro, anche mezzali, che magari non fanno il mio ruolo, ma da cui si può imparare molto. Mi ricordo Sergej Milinković-Savić… era Empoli-Lazio, il giorno del mio esordio, abbiamo perso 3-1. Mi ha colpito tantissimo e ho pensato subito: ‘Se tutti gli altri sono così…’. È stato un impatto forte!".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.