Roma, subito infortunio per Bailey! Ecco quanto starà fuori
Nemmeno il tempo di iniziare che si è già infortunato. Leon Bailey è costretto a fermarsi: al termine del primo allenamento con la Roma, l'esterno ha accusato un problema muscolare, come riportato da gianlucadimarzio.com. Non è ancora chiara precisamente l'entità del problema e i tempi di recupero, anche se molto probabilmente rientrerà dopo la sosta. Nelle prossime ore il calciatore svolgerà tutti gli accertamenti del caso.
