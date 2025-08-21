Lazio, chiusa la campagna abbonamenti: raggiunto un dato record

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio può contare su una ricchezza che non conosce crisi: i suoi tifosi. Nell’estate più difficile, segnata da contestazioni, assenza dalle coppe e immobilismo sul mercato, il popolo biancoceleste non ha fatto mancare il proprio sostegno. Anzi, ha sottoscritto più abbonamenti rispetto all’anno scorso. Alla chiusura della campagna, ieri sera, la quota ha superato le 29.100 tessere, oltre le 29.036 della stagione 2024-25.

La campagna abbonamenti 2025-26 si è chiusa a mezzanotte, con i dati ufficiali che, secondo il Corriere dello Sport, verranno resi noti oggi. Il record resta quello del 2023-24, anno della Champions, con 30.333 abbonati. Ma la società ha già annunciato che la sottoscrizione riaprirà dopo il derby di settembre, con la possibilità di superare i numeri attuali. Gli oltre 29.000 abbonati rappresentano una risorsa vitale: garantiranno entrate fondamentali in una stagione priva di cessioni eccellenti e di ricavi europei.

