Lazio - Juve, Vecino taglia un nuovo traguardo: il dato - FOTO
Matias Vecino è stato tra i protagonisti della vittoria della Lazio contro la Juve, subentrato al posto di Basic al 68° minuto del secondo tempo. L'uruguaiano è tornato di recente a disposizione di Sarri, in occasione della sfida con l'Atalanta, dopo essere stato ai box per più di due mesi a causa di un infortunio. Ieri all'Olimpico ha messo altri minuti nelle gambe, dando segnali sempre più positivi in vista dei prossimi impegni.
In una serata come quella di domenica sera, la festa per il centrocampista è stata doppia. Non solo il successo e 3 punti conquistati, ma anche il traguardo tagliato delle 500 partite da professionista.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.