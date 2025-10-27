Lazio, la Juve all'Olimpico non passa più: il dato incredibile degli ultimi anni
Vince ancora la Lazio. Contro la Juventus all'Olimpico ormai non fa più notizia. I bianconeri tornano a Torino sempre a mani vuote dalla Capitale, come successo nelle ultime stagioni.
Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, la Lazio è rimasta imbattuta in 6 delle ultime 7 partite in casa contro la Juventus, per quanto riguarda il campionato.
È un dato che spiega bene il trend più recente tra la formazione biancoceleste e la Vecchia Signora, che fa sempre più faticare a vincere all'Olimpico.