Lazio, Bucchioni sicuro: "Sarri ha fatto la differenza! Si è visto..."
27.10.2025 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo il pareggio sofferto contro l'Atalanta, la Lazio è tornata a vincere. Contro la Juventus all'Olimpico, infatti, la squadra di Sarri ha avuto la meglio grazie al gol di Basic nei primi minuti di partita.
Per parlare della prestazione dei biancocelesti, e soprattutto del lavoro degli ultimi mesi del tecnico, Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio.
Di seguito le sue parole: "La Lazio? Questa è la prova di quanto possa fare un allenatore la differenza. E' credibile, carismatico, si è visto un gruppo e qualcosa come idee".