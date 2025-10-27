Lazio, Basic: "Sono felice, ma ora penso solo a vincere contro il Pisa"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Toma Basic ha deciso Lazio - Juventus. Nel post partita il centrocampista croato ha parlato ai microfoni di SportMediaset, soffermandosi in particolare sulla prossima gara contro il Pisa. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Il gol? C’era un po’ di spazio, Cataldi mi ha dato la palla e ho tirato. Non c'è tanto da dire, sono felice per i tre punti. Dobbiamo continuare così. Felicità doppia per il gol, però già tra pochi giorni ci sarà un'altra partita e voglio vincerla, per questo non sono tanto euforico. Ma volevamo veramente vincere questa".

"Come si vede la classifica è molto stretta ed è davvero difficile, quindi questi sono tre punti importantissimi. Adesso per noi la prossima partita è un’opportunità. Parlare di mercato o cose simili non voglio: sono qui con la squadra, siamo tutti uniti e così deve essere. Adesso mi interessa solo il prossimo allenamento”.