Lazio, Di Gennaro: "Sarri ha tirato fuori l'anima da questa squadra"
27.10.2025 20:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La Lazio torna a vincere e lo fa in una serata perfetta contro la Juventus. Il gol di Basic regala il successo alla squadra di Sarri e, sul tema, ecco le parole di Antonio Di Gennaro ai microfoni di TMW Radio.
“Sarri ha estratto l'anima da questa squadra. Solo Sarri poteva fare ben in questa situazione. Sta dando qualcosa in più, senza Sarri la Lazio era sprofondata".
Sulla Juve invece: "L'allenatore paga, ma vediamo anche il contesto. Per me è anche una questione di confusione societaria. C'è difficoltà perché c'è incompetenza nelle scelte”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.