Lazio, Ferrara: "Isaksen migliore in assoluto. Molto bravo Provedel e Sarri..."

Solo complimenti per la Lazio, che all'Olimpico è riuscita a battere la Juve nonostante le difficoltà. Gli infortuni hanno dimezzato la rosa, già corta, a disposizione di Sarri ma nonostante questo la squadra ha messo in campo tutto quello che aveva ed è riuscita a conquistare tre punti pesantissimi per la classifica.

Nel post gara, a Dazn, Ciro Ferrara ha voluto spendere parole positive per i biancocelesti sottolineando la prestazione di gruppo e in particolare, quella di alcuni singoli. Le parole dell'ex calciatore: "In una situazione di emergenza, Sarri aveva chiesto solidità e l’ha ottenuta. Spirito di sacrificio da parte di tutti quanti, Isaksen migliore in campo in assoluto. Hanno concesso due occasioni alla Juve, con David è stato molto bravo Provedel e anche nel secondo tempo con Thuram. Hanno sempre avuto in mano la partita”.

