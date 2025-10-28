Pisa - Lazio, scelto l'arbitro del match: ecco la sestina completa
Sarà Davide Massa l'arbitro di Pisa - Lazio, gara valida per la nona giornata di campionato (turno infrasettimanale) in programma giovedì 30 ottobre alle 20:45. Insieme a lui a guidare la partita ci saranno gli assistenti Dei Giudici e Trinchieri, il Quarto Uomo Fabbri, Maggioni al VAR e Ghersini come AVAR. Di seguito la sestina completa.
Arbitro: Massa;
Assistenti: Dei Giudici - Trinchieri;
IV Uomo: Fabbri;
VAR: Maggioni;
AVAR: Ghersini.
