Pisa - Lazio, scelto l'arbitro del match: ecco la sestina completa

28.10.2025 07:20 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Pisa - Lazio, scelto l'arbitro del match: ecco la sestina completa
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà Davide Massa l'arbitro di Pisa - Lazio, gara valida per la nona giornata di campionato (turno infrasettimanale) in programma giovedì 30 ottobre alle 20:45. Insieme a lui a guidare la partita ci saranno gli assistenti Dei Giudici e Trinchieri, il Quarto Uomo Fabbri, Maggioni al VAR e Ghersini come AVAR. Di seguito la sestina completa.

Arbitro: Massa;

Assistenti: Dei Giudici - Trinchieri;

IV Uomo: Fabbri;

VAR: Maggioni;

AVAR: Ghersini.

Pubblicato il 27/10