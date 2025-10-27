Lazio - Juve, Yildiz completamente annullato dalla difesa: i suoi numeri impietosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La fase difensiva di Maurizio Sarri ha funzionato per l'ennesima volta. Il tecnico della Lazio ha ottenuto il suo terzo clean sheet nelle ultime quattro partite, il quarto stagionale considerando anche quello contro l'Hellas Verona. Nella partita vinta per 1-0 contro la Juve il reparto arretrato si è mosso in modo perfetto, concedendo poco e nulla a una formazione come quella bianconera che, nel secondo tempo, si è schierata a trazione offensiva arrivando perfino a proporre quattro attaccanti con l'obiettivo di impensierire i difensori biancocelesti. Missione fallita.

L'INGRESSO DI YILDIZ - Gila è stato straripante, Romagnoli silenzioso ma efficace, Marusic preziosissimo a sinistra su Conceicao e non cambia rendimento spostandosi sulla destra, Lazzari e Pellegrini puliti e attenti. La fase difensiva della Lazio funziona in modo evidente e a testimoniarlo sono anche i numeri di Kenan Yildiz. Subentrato al 46' il turco avrebbe dovuto cambiare la partita della Juventus, ma viene inglobato dai due centrali e dai centrocampisti - Cataldi e Guendouzi su tutti - che non gli permettono di essere mai pericoloso, tranne in un'occasione in cui si infila alle spalle della difesa su un pallone alto, ma calcia centrale tra le mani di Provedel.

I NUMERI DI YILDIZ - Quest'ultima azione fa salire i suoi expected goals da 0 a 0.54, restando comunque clamorosamente bassi. Le difficoltà di Yildiz, d'altronde, sono evidenti proprio nei numeri riportati dal Corriere dello Sport: nei soli 7 passaggi riusciti, nei 15 palloni toccati in circa 50' di gioco (recupero compreso) e nelle 3 conclusioni provate, ma solo una di queste nello specchio della porta. Yildiz non cambia la partita, si adegua, costretto da una Lazio che difensivamente risponde presente, ancora una volta.