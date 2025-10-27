Orlando fiducioso: "La Lazio può fare molto bene. Che scintilla contro la Juve..."
27.10.2025 23:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
La Lazio è tornata a vincere. Il gol di Basic dopo pochi minuti ha affondato la Juventus di Tudor, esonerato proprio al termine della gara dell'Olimpico.
La prestazione dei biancocelesti ha convinto davvero tutti, tra cui anche Massimo Orlando. L'ex calciatore infatti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato proprio della squadra di Sarri e della sua stagione.
Questo è ciò che ha detto: "Lazio? E' una buonissima scintilla. E' una squadra ben messa in campo, in panchina ha poco ma gli undici messi in campo fa capire che è una squadra che può fare molto bene".