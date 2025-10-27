Lazio, Castellanos conta i giorni al rientro: il post social - FOTO

Castellanos è i box per infortunio, l'ennesimo che ha colpito la Lazio in questo periodo. L'argentino sta seguendo un percorso riabilitativo per smaltire la lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra e sarà costretto a saltare anche la trasferta a Pisa, la partita è in programma giovedì 30 ottobre alle 20:45.

L'attaccante sta contando i giorni, non vede l'ora di tornare in campo e un segnale positivo è arrivato dai social. Pochi minuti fa ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, accompagnato dal messaggio: "Sempre meno...". Un messaggio che lascia intendere che tutto sta procedendo per il meglio, ma soprattuto che il rientro non è poi così lontano.

