Lazio, Sarri fa un regalo alla squadra: il piano anti Pisa
RASSEGNA STAMPA - La vittoria contro la Juve, targata Basic, ha fatto sì che Sarri modificasse il piano inizialmente stabilito: ieri è stato concesso un riposo premio. Per questa ragione la ripresa è fissata a oggi pomeriggio con la squadra che si ritroverà a Formello per la seduta delle 15.
Come sottolinea il Corriere dello Sport, domani alle 10.30, è invece prevista la rifinitura che precederà la partenza verso Pisa mettendo così a referto solo due allenamenti per preparare il match. Non recupereranno i calciatori attualmente ai box: sono out Castellanos, Tavares, Rovella, Cancellieri, Dele-Bashiru e Gigot (gli ultimi due fuori lista).
Domenica contro la Juve Pellegrini è sceso in campo a gara in corso dopo il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio rimediato a Marassi, Sarri l'ha sganciato al 55' e ora si candida alla titolarità per Pisa. In questo senso, Marusic tornerebbe a coprire la fascia destra. Le decisioni tattiche sono tutte rimandate a questo pomeriggio e anche sulle fatiche contro la Juve: Guendouzi è uscito a denti stretti, il re della serata con i crampi.
