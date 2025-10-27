Juve, la parentesi Tudor è da dimenticare: peggior media punti degli ultimi anni
27.10.2025 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Tudor saluta la Juventus. La dirigenza bianconera ha deciso di esonerare il tecnico dopo la sconfitta contro la Lazio, la terza consecutiva dopo quelle contro Como e Real Madrid.
Il croato è stato sollevato dal suo incarico dopo sole 24 panchine, divise tra la scorsa stagione e quella attuale, con una media punti di 1.58. Si tratta del risultato peggiore degli anni scorsi per quanto riguarda gli ultimi allenatori della Juventus.
Meglio di lui hanno fatto Thiago Motta (42 partite, 1.67 di media punti), Allegri bis (149, 1.84), Sarri (52, 2.12), Pirlo (52, 2.15) e Allegri (271, 2.27). Tudor è l'ultimo di questa lista per risultati.