Lazio, Sarri migliora il bilancio contro la Juve: l'ultima vittoria nel 2023
RASSEGNA STAMPA - La vittoria di ieri contro la Juventus dà ossigeno, convinzioni e fiducia alla Lazio. Sarri batte la sua ex squadra. con la quale ha raggiunto uno Scudetto, anche se il bilancio nel complesso resta negativo.
Come riporta il Corriere dello Sport, quella contro la Juventus è la quinta vittoria in diciotto confronti complessivi (3 pareggi e 10 sconfitte) per Sarri. È inoltre la seconda ottenuta sulla panchina della Lazio, dopo il 2-1 dell’8 aprile 2023 firmato da Milinkovic-Savic e Zaccagni.
Prima dell’esperienza biancoceleste, il tecnico toscano aveva battuto i bianconeri tre volte da allenatore del Napoli: il 26 settembre 2015 (2-1 in campionato), il 5 aprile 2017 con il 3-2 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia - competizione poi vinta dalla Juve contro la stessa Lazio - e il 22 aprile 2018, quando un colpo di testa di Koulibaly regalò agli azzurri l’1-0 all’Allianz Stadium.