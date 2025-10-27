Calciomercato Lazio | Gila, il club prepara il rinnovo: ecco dettagli e scenari

Fonte: LaLaziosiamonoi.it

Solido, dominante, imprescindibile. Mario Gila è ormai una delle certezze assolute della Lazio di Maurizio Sarri. Fin dall’inizio della stagione si è imposto come colonna della difesa biancoceleste, un punto di riferimento vero. Contro la Juventus ha offerto l’ennesima prova di maturità. Un difensore completo, cresciuto con il lavoro e la fiducia del suo allenatore. Oggi Gila è una sicurezza e insieme a Romagnoli forma una coppia difensiva di livello, capace di trasmettere stabilità e compattezza all’intera squadra. Ma quando il rendimento è così alto, inevitabilmente il mercato si accende. Il contratto di Gila scade nel 2027 e la Lazio ha già in mente una mossa per blindarlo. L’intenzione del club è chiara: tra dicembre e gennaio arriverà la proposta di rinnovo, indipendentemente dallo scenario economico.

Se il mercato resterà “a saldo zero”, la formula prevederà il rinnovo alle stesse cifre attuali, con una clausola che riconoscerà indennizzi per i pregressi quando la situazione mercato sarà del tutto sbloccata. Un segnale di fiducia e di riconoscenza verso un giocatore che ha dimostrato professionalità, costanza e appartenenza. Resta però da capire quale sarà la volontà di Gila. Nel post-partita di Lazio–Juventus, il difensore è stato piuttosto evasivo sulla questione rinnovo. Un atteggiamento che lascia intendere riflessioni in corso: forse il desiderio di una nuova esperienza, forse semplice prudenza. In ogni caso, la posizione della società è netta: la Lazio non vuole privarsi di Gila. Solo un’offerta clamorosa potrebbe far cambiare idea a Lotito e Fabiani (il 50% andrebbe al Real Madrid). Altrimenti, il muro spagnolo resterà a Roma fino alla scadenza, difendendo i colori biancocelesti come ha sempre fatto: con serietà, concentrazione e spirito da leader.

