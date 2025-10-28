Calciomercato Lazio, Lotito vuole blindare Gila: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Le sue parole dalla pancia dell'Olimpico dopo la vittoria contro la Juve hanno colpito i tifosi. Il suo discorso ha poi assunto ancora più rilevanza vista la scadenza fissata a giugno 2027: "Quello che sono l’ho dimostrato io con il lavoro che ho fatto, non è un discorso legato alla società o alla squadra. Andare in scadenza ha dei vantaggi e degli svantaggi. È vero che penserò a tutti questi fattori quando mi verrà fatta una proposta di rinnovo. Tengo molto alla Lazio, ma questo ancora non è successo e quindi dovrò aspettare ancora un po’". In questo modo Mario Gila lascia aperte tutte le porte.



Come sottolinea il Corriere dello Sport e come riportato in precedenza, l'intenzione del club è di blindarlo a meno che non arrivi un’offerta importante, considerando che il 50% dell’eventuale rivendita andrebbe al Real Madrid. Da gennaio però, la Lazio potrà sedersi al tavolo per un rinnovo, anche con cifre più alte rispetto a quelle attuali se confermato lo sblocco totale del mercato.

Se l’accordo non dovesse arrivare, non sarebbe un dramma per il club. Nel frattempo però, la Lazio continuerà a puntare su di lui, coltivando altri profili in crescita e in prospettiva, come Provstgaard.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.