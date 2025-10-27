Lazio - Juve, Isaksen torna a brillare: le sue pagelle dei quotidiani

27.10.2025 12:30 di  Simone Locusta   vedi letture
RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen è tornato sui livelli a cui aveva abituato i tifosi biancocelesti. Sarri può stare tranquillo: per un Cancellieri perso per infortunio, c'è un Isaksen che è tornato a brillare come per larghi tratti della scorsa stagione. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT - Isaksen 7,5

GAZZETTA DELLO SPORT - Isaksen  7

TUTTOSPORT - Isaksen 7

IL MESSAGGERO - Isaksen 7,5

LA STAMPA - Isaksen 7,5

IL TEMPO - Isaksen 8

IL RESTO DEL CARLINO - Isaksen 7