Lazio - Juve, Isaksen torna a brillare: le sue pagelle dei quotidiani
27.10.2025 12:30 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen è tornato sui livelli a cui aveva abituato i tifosi biancocelesti. Sarri può stare tranquillo: per un Cancellieri perso per infortunio, c'è un Isaksen che è tornato a brillare come per larghi tratti della scorsa stagione. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - Isaksen 7,5
GAZZETTA DELLO SPORT - Isaksen 7
TUTTOSPORT - Isaksen 7
IL MESSAGGERO - Isaksen 7,5
LA STAMPA - Isaksen 7,5
IL TEMPO - Isaksen 8
IL RESTO DEL CARLINO - Isaksen 7