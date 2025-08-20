Impallomeni: "Sarri ha un vantaggio. Gasperini? Territorio ricco di trappole"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Sulle frequenze di TMW Radio si è parlato dei nuovi allenatori arrivati a Roma e Milano. Da una parte i ritorni di Sarri e Allegri, dall’altra le sfide Gasperini e Chivu. Chi avrà il compito più complicato e il percorso più tortuoso? Questo il pensiero di Stefano Impallomeni:

“Sarri e Allegri hanno il vantaggio di conoscere l’ambiente, Gasperini è sbarcato in un territorio completamente inedito e ricco di trappole. Chivu conosce l’ambiente da giocatore. Non so chi avrà un percorso più tortuoso, bisognerà vedere l’equilibrio nella squadra. Il Milan sta facendo uno sforzo enorme e c’è voglia di vincere”.

