Lazio, i capitani più preziosi della Serie A: la posizione di Zaccagni

La Serie A 2025/2026 sta prendendo forma. Sabato 23 agosto, alle 18.30, Genoa e Lecce daranno il via al nuovo campionato, mentre entro il 1° settembre ci sarà modo di ritoccare le formazioni di ogni rosa. Qualcosa, dunque, è ancora destinato a cambiare, ma alcune certezze sembrano essere intoccabili: come quelle dei 20 capitani. La Lazio si presenterà alla nuova stagione con la fascia al braccio di Mattia Zaccagni, oggi giocatore più rappresentativo della rosa di Maurizio Sarri. Ma le altre? Una mano nell'andare a scoprire i capitani di ogni squadra e il loro valore di mercato ce l'ha data Transfermarkt, con un focus pubblicato sui propri profili social.

LA TOP 5 (+1) - Il capitano più prezioso della nuova Serie A ce l'ha l'Inter. Lautaro Martinez viene valutato 95 milioni di euro ed è l'unico ad arrivare a quelle vette. A seguire, in seconda posizione, c'è infatti Manuel Locatelli della Juve. Il suo cartellino viene stimato 30 milioni. Il gradino più basso del podio va a Mike Maignan del Milan, con 25 milioni di valutazione, mentre Mattia Zaccagni si piazza in quarta posizione con il valore di 20 milioni di euro. Chiude la top-5 Vasquez del Genoa (14 milioni), seguito da Di Lorenzo del Napoli e da Ranieri della Fiorentina (12 milioni).

GLI ALTRI - Il primo a scendere sotto il tetto dei 10 milioni è Domenico Berardi, leader del Sassuolo, valutato 8 e che occupa il settimo posto. All'ottavo c'è Del Prato del Parma (6,5), che anticipa De Roon dell'Atalanta (5), Serdar dell'Hellas Verona (4,5) e Karlstrom dell'Udinese (4). Affollamento in dodicesima posizione con El Shaarawy per la Roma, Zapata per il Torino e Falcone per il Lecce, tutti e tre valutati 3,5 milioni. Dal tredicesimo posto a scendere troviamo Gabrielloni del Como (850.000€), De Silvestri del Bologna (800.000€), Pavoletti del Cagliari (700.000€), Bianchetti della Cremonese (400.000€) e in diciassettesima e ultima posizione Caracciolo del Pisa (350.000€).

