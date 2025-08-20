Calciomercato | Baroni vuole un ex obiettivo della Lazio: il punto
Il Torino lavora per regalare a Marco Baroni un nuovo play, come indicato anche dal presidente Urbano Cairo nei giorni scorsi. Sfumato Kristjan Asllani - che deve ancora trovare l’accordo con il Bologna dopo il sì tra rossoblù e Inter - i granata hanno puntato su Hans Nicolussi Caviglia, scuola Juventus ma oggi al Venezia. Il club piemontese e quello lagunare stanno discutendo sulla valutazione e sulla formula, per Nicolussi Caviglia come anche per Oristanio. Intanto, però, il Toro si sarebbe portato avanti con il centrocampista: secondo Tuttosport, i granata hanno in mano un preaccordo per un contratto fino al 2029 con opzione per il prolungamento annuale e ingaggio raddoppiato fino a 600 mila euro netti a stagione, a salire in virtù dei bonus. Nicolussi Caviglia, d'altronde, era un nome che Marco Baroni apprezzava già quando era a Formello, tanto da segnalarlo alla Lazio come potenziale rinforzo per l'estate.