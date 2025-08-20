Serie A, media punti ad agosto: Sarri nella top 5 dei tecnici
La Serie A 2025/26 è ormai alle porte. Il nuovo campionato verrà inaugurato alle 18:30 di sabato 23 agosto da Genoa - Lecce, mentre per l'esordio della Lazio bisognerà aspettare le 18:30 di domenica 24, quando i biancocelesti scenderanno in campo contro il Como. Le prime due giornate verranno disputate entro la fine di agosto, un mese sul quale Transfermarkt.it si è soffermato per stilare una speciale classifica.
Il noto sito di statistiche, infatti, ha redatto una top 10 degli allenatori con la miglior media punti nel mese di agosto, calcolando le partite dal 2015 a oggi. In cima all'elenco c'è il tecnico della Juventus Igor Tudor, che con una vittoria nel solo match disputato è l'unico ad avere 3 punti di media. Al quinto posto della classifica compare Maurizio Sarri, che con 18 partite disputate ad agosto dal 2015 ha messo su una media di 1,72 punti, mentre in decima posizione troviamo l'ex Lazio Baroni con 1,18.
