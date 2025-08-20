Lazio, dieci anni fa Pedro sbarcava al Chelsea: il ricordo dei Blues - FOTO

Esattamente dieci anni fa, Pedro sbarcava a Londra per firmare con il Chelsea. Era il 2015 e lo spagnolo lasciava il Barcellona dopo 7 stagioni, 321 presenze, 99 reti e innumerevoli trofei conquistati. Con i Blues, Pedrito si confermò sugli stessi livelli, mettendo a referto 43 gol in 206 gare disputate e vincendo una Premier League, una FA Cup e un'Europa League da protagonista.

Dopo cinque stagioni, l'esterno salutò l'Inghilterra per accasarsi alla Roma, dalla quale si separò dopo appena un anno per sbarcare alla Lazio, dove a 38 anni continua ad incantare i tifosi con le sue giocate. Di seguito il post Instagram del Chelsea, che a dieci anni di distanza ha voluto ricordare l'arrivo di Pedro.

